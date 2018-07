14 luglio 2018- 13:42 Milano: polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Nuova delibera approvata dalla giunta di Milano per l’individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di sponsor pubblici o privati. L'obiettivo è finanziare progetti e campagne di informazione della polizia locale legate a temi come la sicurezza stradale, la lotta al cyberbullismo e il valore della legalità. "Cerchiamo partner per lavorare in modo innovativo e migliorare ulteriormente la qualità e la diffusione delle nostre attività", spiega il vicesindaco Anna Scavuzzo. Il documento della giunta contiene le modalità di partecipazione all'avviso pubblico, ma l'amministrazione comunale potrà rifiutare qualsiasi sponsorizzazione "qualora verificasse l’esistenza di un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata". La Polizia Locale nel corso degli anni ha già svolto molte attività di formazione e di educazione attraverso incontri che hanno coinvolto sia i più giovani, sia le persone anziane. E sono state numerose le manifestazioni con scuole con il richiestissimo progetto 'Ghisalandia', un “circuito trasportabile” corredato da segnaletica stradale in cui si compiono esercitazioni in pista. Progetti che annualmente coinvolgono oltre 40 mila ragazzi e migliaia di adulti.