23 aprile 2018- 17:40 Milano: polizia locale, in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (3)

(AdnKronos) - "Notevole il lavoro di presidio messo in atto nelle stazioni delle metropolitane e dei treni, anche in collaborazione con Atm e Polfer per contrastare il fenomeno degli ambulanti abusivi e atti vandalici": l'impegno ha riguardato 22 stazioni di metropolitana e 27 fermate delle linee di superficie, oltre a 78 convogli. "Sono state controllate 23 persone e 108 sono state allontanate, oltre a tre sequestri di merce e a due denunce a piede libero". Inoltre "sabato scorso sono stati denunciati a piede libero due writer inglesi responsabili di imbrattamento di vetri e pareti interne di un convoglio della linea 5 a San Siro".I controlli dell’Annonaria, solo nelle aree interessate dal Fuorisalone, hanno portato a tre denunce penali, due per non aver rispettato le norme di sicurezza nei locali e una per la legge sulle bombole a gas e a 14 sanzioni per violazioni amministrative e nove sequestri amministrativi a venditori abusivi.