6 agosto 2019- 13:52 Milano: polizia locale scopre bisca clandestina in scantinato via Farini

Milano, 6 ago. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha scoperto una bisca clandestina in uno scantinato di via Farini, dopo una segnalazione dei vicini per un via vai sospetto che faceva pensare a un possibile spaccio di droga. Durante un sopralluogo, l’unità contrasto stupefacenti dei vigili si è trovata davanti un appartamento con tavoli da gioco professionali. Seduti a uno dei tavoli c'erano sei cittadini di origine cinese che giocavano a Mah Jong, tutti denunciati per esercizio abusivo del gioco d’azzardo. Si tratta di due donne e quattro uomini di età compresa tra i 51 e i 37 anni: sul tavolo, quasi seimila euro, insieme alle tessere di Mah Jong e ai tavoli professionali, tutto poi posto sotto sequestro.Il pomeriggio successivo la scoperta, gli agenti sono tornati sul posto per la nomina del custode giudiziario, dato che nessuno dei denunciati poteva essere considerato idoneo. Una volta entrati hanno trovato le due donne e uno degli uomini denunciati intenti a giocare a Mah Jong, di nuovo. Con 370 euro sul tavolo. L’agitazione di una delle due donne ha insospettito gli agenti che hanno deciso di perquisirla trovandole, nascosti nel reggiseno, 1.040 euro. All’agente che la stava controllando la donna ha proposto metà della cifra per non denunciarla: per questo, oltre all’esercizio abusivo del gioco d’azzardo e al sequestro dei soldi, dovrà rispondere anche dell’accusa di istigazione alla corruzione.