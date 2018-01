MILANO: POLIZIA SGOMBERA CASA ALER VIA SALOMONE

19 gennaio 2018- 21:52

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - E' stato restituito alla sua proprietaria, un'anziana di 82 anni, l'appartamento dell'Aler di via Salomone che era stato occupato abusivamente dopo il ricovero in ospedale della signora, che è tutt'ora in corso. La polizia di Milano lo ha sgomberato oggi e ha restituito le chiavi alla signora, la sua assegnataria legittima. Lo sgombero è stato disposto dal questore di Milano, Marcello Cardona, d'intesa con il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Sono in corso accertamenti della squadra investigativa del Commissariato per individuare tutti i responsabili dell'occupazione.