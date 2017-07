MILANO: POLIZIA SI AGGIUDICA MEMORIAL GIOVANNI MARRA E VINCE UN DEFIBRILLATORE

3 luglio 2017- 16:56

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - La squadra di calcio della polizia di Stato è la vincitrice del trofeo interforze 'Memorial Giovanni Marra'. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nella sala Scrofani della questura di Milano: il team vincitore ha ricevuto in premio un defibrillatore. L'iniziativa fa parte del progetto 'Scende in campo il Cuore', realizzato con l'obiettivo di rappresentare uno strumento per evidenziare valori quali la correttezza e il rispetto delle regole e mettere in evidenza chi è al fianco del cittadino tutti i giorni, con la sensibilizzazione del tema sulla cardio protezione attraverso una maggiore diffusione dei defibrillatori sul territorio.Alla cerimonia erano presenti il vicario del questore Ottavio Aragona, Guido Villa responsabile progetto defibrillazione precoce dell’Areu, Fabio Altitonante consigliere regionale della commissione Sanità, Filippo Marra consulente, Rajae Bezzaz madrina dell'iniziativa e Gianni Baravelli direttore Iredeem Philips che ha donato il defibrillatore alla squadra vincitrice.La manifestazione è stata patrocinata da Comune di Milano, Regione Lombardia, Coni Lombardia, Areu 118 e Comune di Segrate