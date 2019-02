23 febbraio 2019- 18:27 Milano: polizia sospende licenza a due bar

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - La polizia ha sospeso la licenza per sette giorni al Bar Milan di San Colombano al Lambro, nel Milanese, e per 15 giorni al Bar Maya di Milano. In particolare nel Bar Maya, in via Novara, gli agenti in diverse occasioni hanno sorpreso avventori pregiudicati e in possesso di sostanze stupefacenti, fra hashish e cocaina. Al locale era già stata sospesa la licenza nel 2017 e nel 2018. Anche nel locale di San Colombano al Lambro, oltre alla presenza di numerosi avventori colpiti da precedenti penali e al sequestro di droga, la polizia è intervenuta a seguito di risse e aggressioni.