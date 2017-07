MILANO: POLLASTRINI, PAROLE DELPINI SPERANZA PER SOLIDARIETà E BENE COMUNE

7 luglio 2017- 15:31

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - ''Un grande augurio al nuovo arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Le sue prime parole danno la speranza che ancora una volta la nostra città sarà accompagnata nel suo essere testimone di apertura e solidarietà e nella ricerca di un bene comune''. Così Barbara Pollastrini, deputata e vicepresidente del Partito democratico, commenta la nomina del nuovo arcivescovo della Diocesi Ambrosiana. ''Mi unisco ai ringraziamenti a Sua Eminenza Angelo Scola per quanto ha saputo fare e donare alla Diocesi più grande del mondo - aggiunge Pollastrini - fino alla straordinaria e significativa visita di Papa Francesco a Milano. Gli Arcivescovi della nostra Diocesi hanno contribuito significativamente a costruire una cultura di umanità e visione illuminate, basate sull'incontro e sul dialogo. Penso al Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster che governò l'Arcidiocesi nella fase più grave della storia dell'Italia intera; penso al suo successore Giovanni Battista Montini, poi diventato Papa; penso a Giovanni Colombo e poi a Carlo Maria Martini il cui insegnamento continua a produrre frutti, a Dionigi Tettamanzi e infine ad Angelo Scola". "Tutti loro - conclude l'esponente dem - hanno segnato una storia che non è stata e non è solo quella della Chiesa, ma del Paese tutto''.