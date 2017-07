MILANO: POSACENERE TASCABILI CONTRO MOZZICONI A TERRA, PARTE CAMPAGNA AMSA

18 luglio 2017- 14:35

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Mai più cicche di sigaretta gettate a terra per le vie della città. Parte una campagna di informazione e sensibilizzazione promossa da Amsa con il patrocinio del Comune di Milano che prevede la distribuzione di 5mila posacenere tascabili e mille posacenere da esterno per bar e ristoranti per combattere la cattiva abitudine di gettare i mozziconi di sigaretta dove capita. Presentata oggi a Palazzo Marino dall’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza e da Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del gruppo A2a, la campagna si chiama 'Milano sai quanto ti amo?' e nasce dall'analisi di dati che attestano, a Milano, una produzione di mozziconi di sigarette stimata in circa 80 tonnellate all’anno. "In questi casi – spiega l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza - la prima cosa che conta è l'educazione e il rispetto. Mi rivolgo innanzitutto ai cittadini affinché siano loro i primi a richiamare chi butta la cicca di sigaretta per terra. Da fumatrice poi faccio un appello a tutti i fumatori affinché non diventino protagonisti di una incuria che grava su tutta la città. Ora gli strumenti ci sono, dagli ampi posacenere a quelli portatili, non facciamoci additare come maleducati".