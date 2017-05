MILANO: PREFETTO E QUESTORE IN OSPEDALE DA FERITI DOPO AGGRESSIONE IN CENTRALE

19 maggio 2017- 09:39

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e il questore, Marcello Cardona, saranno in visita questa mattina ai feriti ricoverati in ospedale dopo l'aggressione subita ieri sera in stazione Centrale. Si tratta dell'agente della Polfer che si trova al Fatebenefratelli, e del militare ricoverato all'ospedale Sacco.