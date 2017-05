MILANO: PREFETTO E QUESTORE IN OSPEDALE DA FERITI DOPO AGGRESSIONE IN CENTRALE (2)

19 maggio 2017- 10:08

(AdnKronos) - I due sono stati aggrediti ieri sera in Stazione Centrale, poco dopo le 20, dopo avere fermato, nel piano ammezzato dello scalo ferroviario, un ragazzo che si aggirava con passo spedito e fare sospetto. Alla richiesta da parte di esibire un documento di identificazione, il giovane, che al momento del controllo aveva le mani nelle tasche della felpa, con mossa improvvisa ha estratto due coltelli e si è lanciato contro gli operatori colpendo l’agente della Polizia di Stato al braccio destro, all’altezza del bicipite, per poi sferrare ulteriori due coltellate nei confronti dei due militari. Uno di loro, militare semplice di 21 anni, è stato accoltellato al collo, all'avambraccio destro e ad entrambi i fianchi, mentre il caporale maggiore scelto di 34 anni è stato ferito all’altezza della spalla destra. L'aggressore è stato quindi immobilizzato e consegnato a un’altra pattuglia della Polfer, intervenuta in aiuto, che lo ha condotto negli uffici della Stazione e lo ha arrestato per tentato omicidio. I tre operatori sono soccorsi e, all’arrivo del personale medico del 118, trasportati in codice giallo: il poliziotto all'ospedale Fatebenefratelli e i militari all’ospedale Sacco dove sono stati sottoposti alle cure dei sanitari. Attualmente l’agente della Polfer e il militare semplice sono ancora ricoverati, coscienti e sotto osservazione. Non sono stati coinvolti organi vitali; il caporale maggiore è stato dimesso con prognosi di 7 giorni. Sono in corso le indagini e gli accertamenti coordinati dal Questore a cura della Squadra Mobile, della Digos e della Polfer, con l’ausilio della Polizia Scientifica e delle Volanti.