30 ottobre 2018- 18:40 Milano: prefetto, garantirò sicurezza e ordine per cittadini e imprese (2)

(AdnKronos) - Parlando dei suoi obiettivi, il prefetto sottolinea che "sicurezza e ordine" sono condizioni per lo sviluppo e la crescita civile, oltre che per la qualità della vita quotidiana delle persone: "Queste -puntualizza- non sono le finalità, ma le condizioni che consentono a cittadini e imprese di vivere in modo ordinato, regolare e tranquillo, oltre che di crescere e affrontare le sfide di questo periodo". "So -ammette- che in tutte le grandi aree metropolitane ci sono problemi di insicurezza legati alla criminalità, al degrado e all'illegalità". In questo senso, però, "io non devo fare altro che seguire le strade già tracciate, declinando gli orientamenti e le direttive del governo nazionale, in collaborazione con le autonomie locali". Questo è il "filo conduttore, sapendo di poter contare sulla piena collaborazione e sul clima di squadra con le forze ordine che c'è in questa città". Rivelando poi lo stato d'animo nell'accogliere il suo nuovo incarico, Saccone spiega di aver trovato "uno spazio di collaborazione enorme: ho già trovato percorsi ben tracciati sia per la presenza delle forze ordine sul territorio che per altri temi come le occupazioni abusive e lo spaccio e il consumo di droga". Su questo aspetto in particolare, il prefetto sostiene la necessità di lavorare sia sulla domanda che sull'offerta: "È evidente -dice-che siamo impegnati in un ruolo di repressione, ma la semplice repressione, per quanto importante, può avere effetti limitati. E' necessario, invece, che aumenti anche la percezione della pericolosità del consumo, che oggi è troppo bassa". Dunque "ogni progetto va accompagnato su più fronti". E "questo è l'obiettivo che ci poniamo".