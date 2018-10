30 ottobre 2018- 18:40 Milano: prefetto, garantirò sicurezza e ordine per cittadini e imprese (3)

(AdnKronos) - Naturalmente, evidenzia, "siamo chiamati ad occuparci di molteplici problematiche: esiste il problema di Rogoredo e di altre aree; chiariamo, però, che non esistono zone franche"; con la "giusta misura" e la "giusta attenzione", ma -rimarca- "non esiste un territorio dove non ci sia la presenza dello Stato". Ecco perché "è fondamentale prevenire le forme di inquinamento legate alla grande criminalità di carattere mafioso, penso in particolare alla Ndrangheta". E tutto questo "in un contesto che vede Milano fare da guida a una ripresa che ancora deve avere caratteri più generali, ma che guarda già alle grandi capitali europee"."Confido -auspica Saccone- di trovare tutte le condizioni perché tutto avvenga in piena collaborazione con la Regione Lombardia e il Comune di Milano senza dimenticare l'hinterland e la città metropolitana. Perché "il prefetto è autorità provinciale e ogni sindaco deve poter trovare nel prefetto un interlocutore e un punto di riferimento". In questo senso, assicura, "tutti i sindaci troveranno a Corso Monforte la loro casa. Io -conclude- sono sempre perché il dialogo non abbia pregiudizi". E dunque "troveremo sempre le soluzioni che uniscono. Credo che questo sia possibile. Non è una questione di conflitti aprioristici; si cercherà sempre la soluzione più vicina, che tenga conto delle diverse sensibilità".