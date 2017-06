MILANO: PREFETTO LAMORGESE IN VISITA A COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

21 giugno 2017- 20:35

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il prefetto di Milano Luciana Lamorgese in visita al Comando provinciale dei carabinieri di Milano. E' accaduto stamane nella sede dell'Arma in via della Moscova.Lamorgese è stata ricevuta dal comandante, colonnello Canio Giuseppe La Gala, e dagli ufficiali dei gruppi di Milano e Monza, dell’ufficio comando e del reparto operativo, nonché dai comandanti dei reparti speciali operanti nel capoluogo e da una rappresentanza dei 106 comandi stazione presenti sul territorio. Nel corso dell’incontro, il comandante provinciale ha illustrato al prefetto le varie articolazioni dell’Arma operanti in città e provincia, nonché i risultati conseguiti e le iniziative intraprese, soffermandosi in particolare sugli aspetti di carattere operativo e sul contributo fornito dall’arma dei carabinieri nel campo dell’ordine e della sicurezza pubblica.A conclusione della visita, il prefetto Lamorgese si è complimentata per l’attività svolta dai carabinieri, esprimendo il proprio particolare apprezzamento.