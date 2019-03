13 marzo 2019- 20:56 Milano: prefettura, nessuna manifestazione per centenario fasci di combattimento

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Nella riunione odierna del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è preso atto che, al momento, non è stato presentato alcun preavviso di manifestazione per il 23 marzo p.v., in coincidenza con il centenario della fondazione dei 'fasci di combattimento'". Lo rende noto la prefettura di Milano, spiegando che "per evidenti e gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica non sarà comunque consentita alcuna iniziativa in luogo pubblico che abbia carattere commemorativo o rievocativo".