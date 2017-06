MILANO: PREFETTURA, PRESENZE LIMITATE IN PIAZZA DUOMO PER CONCERTO RADIO ITALIA

14 giugno 2017- 20:15

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - In occasione del concerto di Radio Italia, in programma domenica 18 giugno in piazza Duomo, "è stato riconfermato il dispositivo già testato con successo per il concerto della Filarmonica della Scala". Lo rende noto la prefettura milanese al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si tenuto nella mattinata odierna, presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese, in occasione del quale sono state messe a punto le misure di sicurezza per i prossimi eventi che si svolgeranno in piazza Duomo e presso lo stadio Meazza.Le indicazioni confermano le disposizioni stabilite nel corso della precedente riunione dell’8 giugno: "L’ingresso alla piazza, opportunamente transennata - precisa la prefettura - avverrà attraverso nove varchi presidiati. L’accesso sarà consentito fino all’esaurimento della capacità ricettiva della piazza, stabilita in 23.500 persone. I controlli ai varchi impediranno l’introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi. Nell’area e nelle zone limitrofe non sarà consentita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro e lattine. Sarà previsto un corridoio all’interno della piazza per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso". E "non saranno installati maxi schermi per seguire l’evento da altre zone della città".Per quanto riguarda il concerto di Tiziano Ferro, in programma il prossimo venerdì allo Stadio San Siro, sono state previste analoghe misure di sicurezza, già messe in campo in occasione del concerto di Davide Van de Sfroos: "L’ingresso allo stadio sarà consentito dopo accurati controlli, anche con uso di metal detector, che impediranno l’introduzione di trolley, ombrelli e altri oggetti che possano risultare pericolosi. In prossimità dello stadio sono state riconfermate due zone delimitate. Nella prima zona 'rossa' sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro e lattine. Nella seconda zona 'gialla', molto più ampia, il traffico sarà limitato per regolare l’afflusso degli spettatori".