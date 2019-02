9 febbraio 2019- 09:33 Milano: pregiudicato trovato con 2,5 chili di cocaina, arrestato

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 46 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato ieri dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 2,5 chili di cocaina. E' accaduto a Milano. Ad eseguire l'arresto, gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di via Adriano e via Padova.In casa del 46enne sono stati trovati contanti pari a 4.500 euro e assegni per un valore complessivo di circa 24mila euro. Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che avrà luogo alle 11 nella sala cronisti della questura di Milano.