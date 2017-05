MILANO: PREPARAVANO DOSI DI HASHISH CON IL MICROONDE, ARRESTATI

18 maggio 2017- 16:52

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Lavoravano l'hashish nel microonde per poter preparare le dosi da rivendere, ma il forte odore ha insospettito i vicini che hanno chiamato i carabinieri, consentendo il loro arresto. E' accaduto ieri a Milano a due uomini di 59 e 63 anni. Ad intervenire sul posto, un condominio della periferia cittadina, sono stati i militari della tenenza di Cologno Monzese insieme a quelli della compagnia di Sesto San Giovanni. Dopo aver fatto irruzione nell'appartamento, hanno sorpreso i due mentre scaldavano nel forno ovuli di hashish del peso di 100 grammi per rendere la sostanza malleabile e quindi suddividerla in stecche da circa 50 grammi, pronte ad essere smerciate. Entrambi già noti alla giustizia, sono stati bloccati e arrestati. Dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 20 chili di hashish.