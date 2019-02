1 febbraio 2019- 21:06 Milano: presentati dieci progetti contro il bullismo

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Quest'anno partiranno dieci progetti per combattere il bullismo nei quartieri di Milano. Verranno realizzati da diverse associazioni del Terzo settore che, da sole o in partnership con altri soggetti, hanno partecipato a un avviso pubblico attraverso il quale il Comune ha messo a disposizione finanziamenti per 360mila euro destinati grazie alla legge 285/97. Le iniziative sono state presentate a Palazzo Marino in occasione della seconda giornata del Forum delle Politiche sociali."Molti dei progetti finanziati -spiega l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino- prevedono interventi nelle scuole, ma anche al di fuori. L’intenzione è quella di creare una serie di iniziative che non siano a sé stanti, ma che si integrino creando una rete nell’ambito della quale il Comune assume il ruolo di coordinamento, grazie al contributo del portavoce de i Sentinelli, Luca Paladini, che sarà una sorta di ambasciatore della città su questi temi".Tra i progetti vincitori del bando, 'Lex bulli' di Fare Per bene Onlus, che prevede una serie di attività nelle scuole primarie e secondarie del Municipio 7, con una particolare attenzione alla discriminazione tra pari e all’educazione intergenerazionale. Tra le attività previste laboratori di scrittura, simulazione di processi con supporti psicologici e legali e incontri con autori di libri; 'ImmagiNation' di Abcittà, cooperativa sociale Tempo per l’infanzia e università Cattolica, un progetto che si sviluppa nelle scuole primarie di diversi quartieri milanesi. Lo scopo del laboratorio sarà quello di creare una 'nazione ideale' del quartiere di riferimento attraverso la costruzione di alcuni elementi fondanti della nazione immaginata: l'inno, il piatto tipico, la bandiera o il ballo. In un secondo momento, le diverse nazioni si confronteranno tra loro per far emergere differenze e analogie come ricchezza e valore aggiunto e per creare un atlante di 'Milanoland'. Questo lavoro sarà svolto non solo sui bambini, ma anche sui loro genitori e insegnanti.