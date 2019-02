1 febbraio 2019- 21:06 Milano: presentati dieci progetti contro il bullismo (2)

(AdnKronos) - 'Thirteen' di Comunità Progetto e Lyceum è invece un progetto dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori che prevede laboratori, a cui prendono parte sia gli insegnanti che gli studenti, sull’uso dei linguaggi non verbali e dell’arte terapia. Ci sarà inoltre uno sportello di counselling rivolto agli studenti, ma anche alle famiglie e agli insegnanti e un laboratorio di teatro gestito da 'EducAttori'; 'Vedo, sento, parlo', di Scrigno e associazione Piccolo Principe, è dedicato alle discriminazioni di genere all’interno delle scuole, ma non solo, del quartiere Gratosoglio. L’obiettivo è fare emergere queste forme di bullismo e riconoscerle come tali attraverso, ad esempio, l’uso del teatro sociale azioni di 'educazione di strada' che definiscano percorsi di legalità sia usando il cosiddetto teatro dell'oppresso sia con incontri organizzati tra i giovani e ex esponenti delle forze dell'ordine in pensione. 'Uguali&Diversi' di Fondazione Somaschi e Cooperativa sociale A.Me.Lin.C. Onlus punta sulla realizzazione di uno sportello 'Pandora' antidiscriminazione coinvolgendo sia le scuole che i centri di aggregazione giovanile, su attività di formazione per gli insegnanti e il personale e sulla realizzazione di un’iniziativa durante la quale, per cinque giorni, un bus porterà in giro per i quartieri dei testi contro il bullismo; 'Progetto Trevor Italia' di Amici della Casa dei Diritti e Telemaco Milano, associazione Agedo Milano onlus, associazione Energie sociali Jesurum, associazione Pons, associazione Lo Sbuffo, associazione Vox e Soccorso rosa onlus punta su sportelli di ascolto che si concentreranno, in particolare, sul rischio di cyberbullismo grazie alla collaborazione di una rete di psicologi e avvocati: Infine 'Vietato ai minori. Stop all’omofobia' di ArciGay si occuperà sul cyberbullismo attraverso la formazione per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni e rivolta anche a chi poi dovrà formarli.