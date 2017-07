MILANO: PRESIDIO NON AUTORIZZATO CASAPOUND IN PIAZZA SCALA, 21 DENUNCE

13 luglio 2017- 18:44

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Ventuno persone denunciate dopo il presidio organizzato da CasaPound di fronte a Palazzo Marino per chiedere le dimissioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. I contestatori si erano radunati nel pomeriggio di ieri, in piazza della Scala, esponendo striscioni con il logo di CasaPound e pronunciando slogan con un megafono."Tra i partecipanti all’iniziativa - spiegano gli investigatori - sono state riconosciute e segnalate all’autorità giudiziaria 21 persone dalla Digos, in base all’art 18 del Tulps". Alcune di loro "erano presenti anche durante gli scontri avvenuti lo scorso 29 giugno all’interno della portineria di Palazzo Marino, proseguiti successivamente in piazza della Scala".