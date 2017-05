MILANO: PROROGA 1 ANNO A LOMBARDIA FILM PER SEDE CORSO S.GOTTARDO

27 maggio 2017- 18:53

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Per un altro anno la sede operativa della fondazione Lombardia Film Commission resterà nei locali di proprietà del Comune di Milano in corso San Gottardo 5. Lo ha deciso la Giunta di Palazzo Marino che ha deliberato le linee di indirizzo per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito degli spazi, prorogando la scadenza del contratto come richiesto dalla Fondazione stessa. "Al fine di poter effettuare il trasloco nel nuovo edificio (in corso di individuazione)", Lombardia Film Commission ha chiesto all’amministrazione comunale di prorogare di un anno il termine della locazione, previsto fino al 17 maggio di quest’anno. E il Comune, per garantire continuità e certezza alle attività della Fondazione in virtù dell’interesse pubblico delle sue attività, ha deciso che la sede resterà in corso San Gottardo a titolo gratuito fino al 17 maggio 2018. Fondazione Lombardia Film Commission (ente senza scopo di lucro) e Comune di Milano sono soci dal 2004. In quell’occasione la Giunta deliberò l’adesione del Comune alla fondazione, garantendole un fondo di dotazione di 20mila euro e un fondo di gestione annuale di 40mila euro, oltre al comodato d’uso gratuito dell’immobile di corso San Gottardo 5 per la durata di 12 anni (il contratto fu stipulato nel maggio 2005). L’unità immobiliare di corso San Gottardo 5 è divenuta proprietà del Comune di Milano in esecuzione di una convenzione urbanistica sottoscritta nel 1996 secondo la quale l’immobile deve essere utilizzato 'per attrezzature pubbliche di interesse generale'.