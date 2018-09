24 settembre 2018- 14:51 Milano: prorogata mostra 'Viaggio nel tempo con M4' al museo archeologico

Milano, 24 set. (AdnKronos) - E' stata prorogata di due settimane 'Viaggio nel tempo con M4', la mostra dedicata ai ritrovamenti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi per la realizzazione della linea Blu della metropolitana milanese.Fino al 7 ottobre, al museo archeologico di corso Magenta 15 (aperto da martedì a domenica dalle ore 9 alle ore 17:30. Ultimo ingresso alle ore 16:30. Ingresso gratuito martedì 2 ottobre dalle ore 14) è possibile ammirare i reperti e seguire un percorso informativo che ci racconta tasselli importanti della storia della nostra città. "Siamo molto contenti che milanesi e turisti abbiamo apprezzato questo progetto -spiega Fabio Terragni, presidente di M4 Spa-. Il nostro obiettivo è valorizzare il prezioso lavoro degli archeologi, dei costruttori e di tutti i soggetti coinvolti nel recupero e salvaguardia dei ritrovamenti archeologici. Questa mostra ci permette di spiegare come la nascita di un’opera fondamentale per la mobilità cittadina possa aiutare tutti a scoprire la storia della città di Milano". Analoga soddisfazione è stata espressa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Milano per l'interesse riscontrato dall'esposizione.