MILANO: PROSTITUZIONE IN ZONA FIERA VECCHIA, DUE ARRESTI (2)

19 giugno 2017- 14:26

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito di accertare la presenza nel capoluogo lombardo dei due ricercati, che continuavano la loro attività di reclutamento di ragazze dalla Romania da avviare alla prostituzione. Il controllo del territorio, i pedinamenti delle ragazze vittime della tratta e l’attività investigativa svolta nei pressi degli appartamenti in cui si svolgeva la prostituzione ha portato gli agenti a bloccare il 34enne alla fine dello scorso aprile. L'uomo, che si nascondeva in un appartamento in via Masaccio, è stato arrestato nel momento in cui stava per uscire per portare a spasso il cane. Ai primi di giugno è stata la volta del 45enne. Intercettato nei pressi di piazzale Buonarroti mentre scambiava un colloquio con una prostituta, aveva percepito la presenza dei poliziotti e aveva tentato una breve fuga a piedi, ma è stato bloccato e arrestato.