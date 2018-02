MILANO: QUARTAPELLE, SUBITO INTERVENTI CONTRO DEGRADO SCALO PORTA ROMANA

9 febbraio 2018- 19:03

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - "Il decoro e la sicurezza sono una priorità per il centrosinistra di governo. Ecco perché in seguito ad alcune sollecitazioni arrivate dagli abitanti delle zone limitrofe alla stazione di Porta Romana, che hanno denunciato una forte situazione di degrado, ho inviato una lettera a Fs Sistemi Urbani, chiedendo un intervento a tutela dell’area". Lo annuncia Lia Quartapelle candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Milano 2 (Milano Est). Gli scali ferroviari di Milano "sono al centro di uno straordinario progetto di riqualificazione, che ha l’obiettivo di ricucire uno spazio vuoto urbano tra centro e periferia e creare nuovi quartieri. Nelle more di realizzazione del progetto, però - precisa - non si possono chiudere gli occhi e lasciare l’area all’abbandono. E' compito della società Rfi curare le aree degli scali ferroviari, come prescritto anche dal Comune con un’ordinanza sindacale di sgombero e ripristino che aspetta di essere attuata con la massima urgenza".