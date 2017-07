MILANO: QUESTURA, PER SALA NON SCORTA MA ATTIVITà PREVENTIVA DI VIGILANZA

27 luglio 2017- 16:32

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - La questura di Milano precisa che "il sindaco Giuseppe Sala non è sotto scorta", spiegando che "i luoghi di lavoro e il domicilio della Personalità sono già oggetto di vigilanza radiocollegata generica, così come disposto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza". E' quanto si legge in una nota."A seguito delle recenti contestazioni da parte di alcune organizzazioni politiche - prosegue la nota - la Questura ha disposto un'attività preventiva di vigilanza, a cura della Digos, nei luoghi degli incontri pubblici del sindaco".