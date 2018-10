6 ottobre 2018- 16:30 Milano: raffica controlli polizia, 5 denunce per guida in stato d'ebbrezza

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Tre denunce a piede libero per guida in stato d'ebbrezza. E' il risultato della notte di controlli della polizia stradale di Milano, in zona Certosa, per prevenire le stragi del sabato sera. Tra la mezzanotte le sei, sono stati controllati circa cinquanta guidatori con i 'precursori'. Quelli sottoposti a prova con etilometro sono stati all’incirca 34. Di questi, tre sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 1,0 e 1,5 g/l e due sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.Sono state complessivamente ritirate 15 patenti di guida. I conducenti sottoposti al precursore droga sono stati otto; di questi due sono risultati positivi all’assunzione di cocaina e cannabis.