26 settembre 2018- 12:06 Milano: rapina due supermercati ma viene riconosciuto e arrestato

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Insieme a un complice aveva rapinato due supermercati di Milano, riuscendo poi a far perdere le sue tracce, ma gli agenti lo hanno riconosciuto in strada e arrestato. E' accaduto nella serata di ieri a un 28enne, pluripregiudicato. L'uomo, in concorso con un altro soggetto precedentemente arrestato dai carabinieri, aveva compiuto due rapine nel pomeriggio di ieri a Milano in altrettanti discount, in piazzale Maciachini e a Bresso, nell'hinterland. In questo secondo episodio, in particolare, dopo il colpo era scappato a piedi. Poco dopo, un equipaggio del commissariato di Cinisello, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato un ragazzo in strada. L'abbigliamento che aveva indosso e l'atteggiamento sospetto hanno convinto gli agenti a fermarlo per un controllo.Il giovane, privo di documenti e già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi accompagnato in commissariato. Ulteriori accertamenti effettuati dagli uomini della sezione investigativa di Cinisello, oltre al confronto con alcune immagini e testimonianze raccolte, hanno permesso ai poliziotti di riconoscerlo quale autore di entrambe le rapine. Per lui sono scattate le manette.