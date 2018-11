29 novembre 2018- 15:42 Milano: rapinarono gioielleria, polizia arresta 'Pink panthers' (3)

(AdnKronos) - L'ordine di carcerazione emesso dal gip di Milano Giuseppina Barbara, su richiesta del pm David Monti, riguarda un cittadino serbo che la mattina del 20 dicembre 2017, ha fatto irruzione intorno alle 10.30 - dopo aver monitorato l'ingresso fin dall'apertura - nella gioielleria di via Pontaccio. Il trio prima di entrare in azione ha consumato in un bar vicino una grappa "per brindare al colpo", spiegano gli investigatori. Durante la rapina uno dei rapinatori si è ferito alla mano, lasciando due gocce di sangue. Se la visione di crca mille le ore di immagini dei sistemi di videosorveglianza - di negozi, puntate su strade e in metropolitana- ha permesso di ricostruire la rapina e i due giorni precedenti quando il gruppo ha effettuato diversi sopralluoghi, è la traccia di sangue analizzata dalla Polizia scientifica a segnare la svolta.Dalla traccia ematica viene estratto il Dna che, comparato i profili internazionali, ha dato il match con Danilo Vucinic, 36enne originario di Belgrado. Arrestato dalla polizia svizzera, aveva con sé un documento croato falso, è stato estradato in Italia lo scorso 31 agosto. E' ritenuto uno dei componenti della banda dei Pink Panthers formata da ex militari dell'Est Europa e attiva dall'inizio del Duemila in tutto il mondo.