MILANO: RETTORE CATTOLICA, SCELTA DELPINI INCORAGGIA A RAFFORZARE IMPEGNO

7 luglio 2017- 12:35

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - Mario Enrico Delpini e il suo predecessore, Angelo Scola, "sono entrambi illustri e stimati alumni dell’università cattolica del Sacro Cuore: una constatazione che ci onora, e ancor più ci stimola e incoraggia a servire la Chiesa e la società con ulteriore determinazione e impegno". E' quanto si legge nella nota diffusa dall'ateneo milanese dopo la nomina del nuovo arcivescovo di Milano."L’intera famiglia dell’università cattolica del Sacro Cuore - sottolinea il rettore, Franco Anelli - accoglie con gioia la notizia della nomina, da parte del Santo Padre Francesco, di Mario Enrico Delpini alla guida dell’arcidiocesi ambrosiana, alla quale l’ateneo dei cattolici italiani è profondamente legato fin dalla sua fondazione". "Nel formulare le più sentite felicitazioni e i più fervidi auguri per l’alta responsabilità pastorale a monsignor Delpini - conclude Anelli - rivolgiamo un pensiero grato e riconoscente al cardinale Angelo Scola, il quale sia come pastore della Chiesa di Milano, sia come presidente dell’istituto Toniolo è stato in questi anni un punto di riferimento paterno e prezioso per la nostra comunità accademica".