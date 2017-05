MILANO: RIAPRE BATTENTI EXPERIENCE CON NUOVO SPETTACOLO ALBERO DELLA VITA

25 maggio 2017- 16:15

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 27 maggio, parte la seconda stagione del Parco Experience che vedrà raddoppiare l’area a disposizione del pubblico che sarà di 400 mila metri quadri contro i 190 mila della stagione 2016. Si tratta di un'apertura straordinaria, in occasione della Virgin Active Obstacle Race, una corsa unica in cui i concorrenti dovranno percorrere 7 chilometri superando una lunga serie di ostacoli. Experience tornerà poi il fine settimana successivo con l’apertura dalle 14 alle 23 per tutti i sabati e le domeniche. In alcuni giorni speciali, come il 2 giugno, sarà aperto anche il venerdì. Dal 2 giugno infatti gli spettacoli dell’Albero della Vita, realizzati da Balich Worldwide Shows, tornano con nuovi 'day fountain show' con giochi d’acqua accompagnati da quattro brani musicali italiani: 'Azzurro' di Adriano Celentano, 'Occidentali’s karma' di Francesco Gabbani, 'Quello che le donne non dicono' di Fiorella Mannoia e 'Sono solo parole' di Noemi. Al calare del sole ci sarà poi un nuovo spettacolo di 9 minuti con una esplosione di colori accompagnato nella sua ultima parte da una composizione originale del Maestro Roberto Cacciapaglia.La stagione si concluderà anche quest’anno con Big Air and the City, la tappa della coppa del mondo di freestyle ski e snowboard con il trampolino di neve più lungo mai realizzato in Italia.