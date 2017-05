MILANO: RIAPRE BATTENTI EXPERIENCE CON NUOVO SPETTACOLO ALBERO DELLA VITA (2)

25 maggio 2017- 16:15

(AdnKronos) - Le mongolfiere caratterizzeranno il fine settimana del 2 giugno. I visitatori potranno infatti utilizzare quindici mongolfiere a volo libero e frenato protagoniste del Festival del volo insieme a droni, aquiloni giganti, simulatori di volo oltre a convegni anche scientifici, mostre e laboratori sull’argomento. Lo stesso fine settimana ci sarà il Motorshow Experience con la presenza di auto e moto d’epoca della Scuderia del Portello. Il 10 giugno tornerà protagonista lo sport e il divertimento con la Color Run, una corsa festosa di 5 chilometri organizzata in collaborazione con Rcs Sport. Per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid del 3 giugno sarà allestito un maxischermo all’interno del parco. Giugno sarà poi caratterizzato dalle Olimpiadi degli Oratori che vedranno migliaia di ragazzi sfidarsi in gare sportive mentre la musica tornerà a fine luglio all’Open air theatre, ampliato quest’anno per ospitare fino a 17 mila persone, per il Festival latino con anche Ivete Sangalo, Gente de Zona e Netto Gaspazinho. Il 4 e 5 agosto ci sarà poi il Milano Rally Show con alcuni dei più importanti piloti del mondo che si sfideranno sia con le auto di oggi che su quelle storiche. Confermata anche quest’anno la presenza a Experience di Cascina Triulza e del Festival delle culture oltre al children park, all’area sportiva, all’area spiaggia relax e al pet paradise. Arexpo ha poi avviato una importante collaborazione con lo sponsor project 'Millennium Campus', che raggruppa qualificati partner, per contribuire a valorizzare l’area nei prossimi tre anni verso la realizzazione del Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione.