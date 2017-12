MILANO: RICERCATO E PERICOLOSO, RIMPATRIATO IN EGITTO

5 dicembre 2017- 19:11

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha provveduto oggi con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano al rimpatrio di un cittadino egiziano di 29 anni, Shaaban Hussein Abdalla Abdelmohsn residente a Rovello Porro (Como), su cui pendevano due segnalazioni di rintraccio, una per la notifica del provvedimento della misura di sicurezza di Espulsione dal territorio dello Stato, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova ad ottobre 2016, nel quale si riconfermava la pericolosità sociale del soggetto e l'altra per la notifica di un decreto di carcerazione e sospensione del medesimo emesso a luglio 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.Lo straniero è stato individuato e fermato ieri pomeriggio poco prima delle 18 dagli agenti del Commissariato Rho-Pero, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore Marcello Cardona, quando, transitando in via Meda a Rho, hanno notato un uomo che si dirigeva verso Piazza della Libertà, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Rho che, alla vista della pattuglia della Polizia, ha cercato dileguarsi per eludere il controllo. Una volta fermato e controllato dai poliziotti, gli stessi hanno verificato che si tratta dello straniero ricercato che era presente in banca dati con diversi alias.