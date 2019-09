17 settembre 2019- 18:58 Milano: riciclaggio e frode, arrestato su mandato europeo

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un cittadino cinese è stato arrestato a Milano su mandato europeo con l'accusa di riciclaggio, frode e partecipazione a organizzazioni criminali. Alle ore 3.54 della notte, in via Aristotile Fioravanti, la polizia è intervenuta in una struttura alberghiera dopo l'attivazione del sistema di allarme. Trovato nella stanza, l'uomo è stato portato in questura dove si è emerso un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi il 6 aprile 2018. E' stato poi portato nel carcere di San Vittore.