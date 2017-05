MILANO: RITROVATO 14ENNE ANDREA, CARABINIERI LO RICONOSCONO IN CENTRALE

25 maggio 2017- 17:04

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sono stati due carabinieri a riconoscere e fermare in stazione centrale a Milano, Andrea Vollaro, il 14enne che da martedì scorso era scappato dalla sua abitazione in zona Niguarda. I due uomini in divisa, in servizio alla caserma di via Lamarmora, stavano effettuando alcuni controlli in piazza Duca d'Aosta, lo spazio antistante l'area ferroviaria, quando hanno intravisto il giovane studente e lo hanno subito riconosciuto. Erano le 13 circa quando tra la folla i due carabinieri hanno visto il minore e lo hanno fermato: Andrea ha subito 'confessato' di essere lui il 14enne in fuga. Accompagnato alla vicina stazione dei carabinieri è stato affidato ai genitori. Lo studente, appassionato di sport e di musica, sta bene ed era solo quando è stato ritovato. Ai genitori, mamma Monica e papà Carmine, ha raccontato di essere stato un giorno a Firenze, ma nulla trapela al momento sul perché dell'allontanamento volontario.