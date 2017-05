MILANO: RITROVATO ANDREA VOLLARO, IL 14ENNE SCOMPARSO (2)

25 maggio 2017- 15:51

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Lo studente di terza media, appassionato di sport e di musica, aveva fatto perdere le sue tracce martedì scorso quando non aveva fatto rientro a casa, in zona Niguarda. Una fuga inspiegabile per i genitori che hanno denunciato subito la scomparsa al commissariato Greco-Turro. Il 14enne aveva con sé la chitarra elettrica e alcune banconote, ma aveva lasciato a casa invece gli occhiali da vista, i documenti e il cellulare. Dopo tre giorni di ricerca e appelli sulla stampa, Andrea ha riabbracciato i suoi genitori.