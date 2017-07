MILANO: ROTA (COLDIRETTI), CON DELPINI COLLABORAZIONE E VALORI CRISTIANI

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Affetto e rispetto sono i sentimenti che legano la comunità di Coldiretti alla Chiesa Ambrosiana. Ed è con questi sentimenti che da una parte diamo accogliamo con gioia l’annuncio dell'arrivo di Delpini e dall’altra ringraziamo Scola per la sua alta guida spirituale della Diocesi". Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano Lodi e Monza, saluta l’annunciato passaggio del testimone fra i due alti prelati. “Come è stato con il cardinale Angelo Scola, al quale saremo sempre riconoscenti per la disponibilità e l’autorevolezza dimostrata, sono sicuro che anche con il vescovo Delpini avremo un legame stretto improntato ai valori cristiani e alla collaborazione". "Per noi - conclude - la Chiesa resta un punto di riferimento morale e spirituale dal quale non è possibile prescindere. Le nostre radici sono nel messaggio della Chiesa ed è con quel messaggio che vogliamo continuare a interpretare il mondo e il nostro lavoro".