MILANO: ROZZA, EPISODIO CENTRALE DIMOSTRA EFFICACIA CONTROLLI, DA INTENSIFICARE

17 luglio 2017- 19:53

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, interviene sull'aggressione all'agente della polfer e sottolinea come i controlli costanti in Centrale stiano dimostrando la loro efficacia. "L'episodio di oggi rafforza la mia convinzione che stiamo operando nel modo giusto, con controlli costanti che non devono venire meno e semmai devono essere intensificati", spiega in una nota."Questi controlli - aggiunge l'assessore - sono necessari per identificare coloro che occupano l'area della stazione, in modo da poter distinguere delinquenti, persone irregolari e sfruttatori da chi sosta tranquillamente. Chi crea problemi deve essere allontanato, chi delinque deve essere arrestato e gli extracomunitari pericolosi devono continuare ad essere rimpatriati. Un impegno gravoso, possibile solo grazie alla continua presenza nella piazza di esercito, polizia, carabinieri e polizia Locale che tengono costantemente la situazione controllata".