5 maggio 2018- 13:27 Milano: rubano borsa ad anziana e fanno spese con bancomat, due arresti

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Hanno rubato la borsa ad una anziana signora e hanno fatto spese con il bancomat della vittima. Nei guai due cittadini peruviani, arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Si tratta di J.C.S., 45 anni, e P.J.G., 29 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. L'episodio è avvenuto in via Marghera: qui alcuni uomini in servizio hanno notato i due in atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarli. Il controllo ha permesso di rinvenire un bancomat insieme a un foglio di carta riportante un Pin e la somma di 250 euro poco prima prelevata da un bancomat in zona Corsico. Inoltre i due sono stati trovati in possesso di una gift card del valore di 600 euro attivata proprio all'interno del negozio di profumi e pagata con lo stesso bancomat risultato poi essere di proprietà di una signora italiana del di 88 anni.Gli uomini della Mobile hanno accertato che i due, in mattinata, avevano sottratto la borsa dell'anziana signora all'interno del parcheggio di un supermercato in zona Lorenteggio. Gli stessi poi hanno prelevato i 250 euro allo sportello di Corsico dove, nei pressi, è stata ritrovata la borsa. Inoltre, in tasca ad uno dei due malviventi, è stata rinvenuta la somma di 380 euro in contanti che la stessa signora aveva nel portafoglio. Tutto è stato restituito alla vittima.