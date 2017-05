MILANO: RUBANO PORTAFOGLIO A TURISTI IN STAZIONE CENTRALE, DUE ROM ARRESTATE

4 maggio 2017- 16:10

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Hanno approfittato di un momento di distrazione di due turisti asiatici intenti a caricavare i loro bagagli su un taxi al parcheggio della stazione centrale di Milano e hanno rubato loro il portafoglio. Per questo due donne di origini bosniache sono state arrestate dalla polizia. E' accaduto lo scorso lunedì, ma i fatti sono stati resi noti solo oggi.Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia ferroviaria di Milano, impegnati in una normale attività antiborseggio all'interno della stazione ferroviaria, hanno notato le due rom che si aggiravano nella galleria dei taxi. Poi, alla vista di alcuni turisti asiatici intenti ad usufruire del servizio di auto pubbliche, si sono avvicinate e approfittando della loro distrazione, mentre caricavano i bagagli sull'auto, una delle due ha aperto lo zaino indossato da uno dei turisti asportando un borsello e nascondendolo velocemente sotto il suo giubbino. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti arrestando le due e recuperando il portafoglio al cui interno erano custodite numerose carte di credito e contanti per un milione di yen giapponesi, pari a circa 1.200 euro.