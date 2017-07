MILANO: SALA ALL'OPERA S.FRANCESCO, SOLIDARIETà VA DATA SENZA SE E SENZA MA

8 luglio 2017- 17:33

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - "Oggi ho pranzato all'Opera San Francesco in compagnia di Frate Maurizio, dei suoi collaboratori e volontari". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi si è recato in visita alla casa di accoglienza per persone disagiate fondata dai frati Cappuccini. "L'Opera - scrive Sala nel post - è nota ai milanesi perché offre un piatto caldo a chi ha bisogno e, infatti, dall'inizio del 2000 sono stati distribuiti oltre 12 milioni di pasti". Però "i frati completano la loro opera in altri modi: ogni giorno vengono effettuati circa 40 cambi di vestiti e 150 persone possono farsi una doccia". "Sono in molti - prosegue il sindaco - a rivolgersi a operatori e volontari, in cerca di una parola di conforto e di aiuto concreto: italiani in difficoltà, pensionati, persone con problemi di dipendenza - dalla droga al gioco d'azzardo - così come minori non accompagnati, il cui numero è cresciuto nell'ultimo periodo". Concludendo: "È questa la solidarietà che Milano deve continuare a offrire a chi si trova nel bisogno, senza se e senza ma".