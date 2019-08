22 agosto 2019- 18:51 Milano: Sala, 'città non ha mai sbandato, io continuo a farla andare avanti''

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io Milano continuo a farla andare avanti, dopo si vedrà". Così il sindaco Giuseppe Sala replica a chi dice che il capoluogo lombardo è una città e non basta da sola a far crescere il Paese. Nel suo intervento dal Meeeting di Rimini, chiamato a raccontare la trasformazione della città che guida, il primo cittadino sottolinea la trasformazione urbanistica che sta attraversando le periferie, le scelte ambientali, la crescita del turismo e degli investimenti immobiliari stranieri. "Milano nel weekend non si svuota più, perché tra mostre e altre nuove opportunità i cittadini non sentono più l'ossessione di dover scappare", spiega. "Milano ha cambiato amministrazioni nel corso degli anni ma non ha mai sbandato perché il sindaco inizia a portare a casa quello fatto dagli altri, poi aggiunge il suo. Quando mi sono candidato ho pensato, io cosa voglio? Io spero che il mio marchio sia quello di aver portato una grande apertura internazionale, Milano è una città del mondo la cui reputazione all'estero è cresciuta", conclude Sala.