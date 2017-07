MILANO: SALA INAUGURA NUOVO TEATRO, 2MILA METRI QUADRATI PER GIOVANI E BAMBINI

27 luglio 2017- 14:11

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "E' una gran bell'opera, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, cioè il Comune di Milano intervenuto con lo scomputo oneri, Italo Rota che ha progettato il teatro e Generali che lo ha realizzato". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala presenta il nuovo Teatro dell'Infanzia e dell'Adolescenza di via Bovio, 2mila metri quadrati nel quartiere milanese Maciachini, realizzato a cura di Generali Real Estate e consegnato al Comune stamattina nel corso di una cerimonia. Edificato a partire dal 2015, il teatro fa parte del Maciachini Business Park del quale Generali detiene una larga parte tramite il Fondo Mascagni: "Credo - spiega il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola - che tra i compiti di una grande società di assicurazioni ci sia anche quello di occuparsi della vita dei privati e delle aziende e garantirne uno sviluppo anche in termini di qualità della vita". In tal senso, "mettendo insieme gli sforzi del pubblico e del privato, questa iniziativa permetterà alla città di Milano di avere una grande opportunità di sviluppo nel campo della cultura e dell'arte", oltre al fatto che "essendo dedicata ai giovani è particolarmente qualificante".