MILANO: SALA INAUGURA NUOVO TEATRO, 2MILA METRI QUADRATI PER GIOVANI E BAMBINI (3)

27 luglio 2017- 14:11

(AdnKronos) - Completano la struttura due sale regia e una sala prove da 65 metri quadri, collegata alla sala spettacoli tramite un portone a scorrimento verticale. Non mancano ovviamente i camerini, direttamente collegati con la sala spettacoli tramite un'area di retropalco.La gestione del nuovo teatro è stata affidata, a seguito di un bando pubblico, al Teatro del Buratto che resterà soggetto gestore della struttura per i prossimi 12 anni. Il programma della prima stagione verrà presentato nei primi giorni di ottobre, mentre il 20 e 21 dello stesso mese il teatro aprirà le porte alla città per una due giorni di visite con laboratori e 'assaggi' di spettacolo.