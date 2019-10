22 ottobre 2019- 18:11 Milano: Sala, 'morte bambino caduto scuola evento più doloroso da quando sono sindaco'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Per Milano oggi è un giorno doloroso. Per me uno dei più tristi da quando sono Sindaco. In questi giorni sono stato, con la doverosa riservatezza del caso, in costante contatto con i medici e attraverso loro ho espresso la vicinanza alla famiglia. Adesso però ogni parola è superflua e non posso che mandare un grande abbraccio a nome di tutta Milano alla mamma, al papà e a tutti i familiari". Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala parlando del bambino caduto nella tromba delle scale di una scuola a Milano.