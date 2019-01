26 gennaio 2019- 17:57 Milano: Sala, 'Salvini parla su rincaro Atm ma quando fa il ministro?'

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Ora Salvini ha da dire anche sul biglietto della metropolitana. Ma prima o poi comincerà a fare quello per cui è pagato e cioè il ministro dell’Interno?". Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, replica a distanza alle critiche mosse dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini sul previsto aumento del biglietto per i trasporti pubblici a Milano. "Il ministro (a tempo perso) cominci a spiegare agli italiani quanti dei 600.000 clandestini (come li chiama lui) da rimpatriare (come aveva promesso) sono stati effettivamente rimpatriati. Un glorioso Paese come l’Italia - conclude il primo cittadino sul suo profilo Facebook - ha bisogno di un altro ministro dell'Interno".