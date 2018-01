MILANO: SALA, SE RINVIATO A GIUDIZIO NON MI DIMETTO

24 gennaio 2018- 19:08

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "Qualora fossi rinviato a giudizio, non mi dimetterò". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. La settimana scorsa, la procura generale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco per l'accusa di abuso d'ufficio nell'inchiesta sul 'verde' legato alla Piastra di Expo 2015, società di cui era ad e commissario unico. "Ho avuto modo di riflettere sulla questione in gioco e voglio vedere chi non avrebbe fatto come me. Non sono assolutamente corruttibile, tutto il mondo mi pressava per andare avanti, ho fatto solo cose che erano nel mio ruolo, con l’approvazione di Anac, Procura della Repubblica e Avvocatura dello Stato", dice ancora Sala. "Dopo mesi di riflessioni, anche con i miei avvocati, e di esami di coscienza, posso dire di essere tranquillo sulle decisioni che ho preso".