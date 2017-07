MILANO: SALA VISITA CENTRO R&S HUAWEI, REALTà COME QUESTA ARRICCHISCONO CITTà

25 luglio 2017- 13:14

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "Realtà come quella di Huawei arricchiscono in modo straordinario la città, perché a Milano si punta sempre più sull’innovazione e sull’utilizzo delle tecnologie per semplificare la vita di tutti i giorni dei cittadini e per accogliere nel migliore dei modi chi arriva per lavoro e per turismo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione della visita al centro globale di Ricerca e Sviluppo di Huawei, stamane nel capoluogo lombardo. All’incontro erano presenti anche il ceo di Huawei Italia Edward Chan e l’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.Il centro, nato nel 2008 e divenuto nel 2011 il primo centro globale di competenza di Huawei al di fuori della Cina, conferma la centralità dell’Italia nella strategia globale dell’azienda e della forte volontà di investire nel Paese e nell’elevato livello di competenze presente sul territorio. Focalizzata sulle tecnologie wireless e sul 5G, la struttura collabora con numerose università italiane e in particolare ha investito recentemente circa un milione di euro in progetti congiunti con il Politecnico di Milano e l’università di Pavia nell’area delle comunicazioni 5G e delle tecnologie di accesso alla rete: "Siamo grati ad aziende come Huawei - sottolinea Sala - perché ci hanno permesso di acquisire negli ultimi anni un alto profilo internazionale, credendo nel nostro potenziale, investendo sul nostro territorio e, non ultimo, creando occupazione".