MILANO: SALA VISITA CENTRO R&S HUAWEI, REALTà COME QUESTA ARRICCHISCONO CITTà (2)

25 luglio 2017- 13:14

(AdnKronos) - L’incontro si stamattina è stato anche l’occasione per presentare al sindaco la visione di smart city di Huawei e alcuni casi di successo realizzati in Europa e nel mondo; è stato inoltre particolarmente apprezzato il concetto di ecosistema aperto grazie al quale il centro collabora con diverse aziende altamente specializzate presenti sul territorio milanese con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione intersettoriale e individuare future esigenze del mercato e scenari di applicazione.Capitale italiana dell’innovazione e polo globale di attrazione per le imprese che investono in tecnologia, Milano condivide con Huawei i valori di sviluppo tecnologico volti a promuovere un mondo più connesso in grado di sostenere crescita economica e sociale: "Con Milano - spiega Edward Chan, ceo di Huawei Italia - condividiamo gli stessi valori: innovazione, design e dedizione. Qui abbiamo aperto i nostri primi uffici nel 2004 e successivamente il nostro centro di Ricerca e Sviluppo globale di Segrate. Siamo pertanto lieti di aver ricevuto il sindaco di Milano e siamo a disposizione per lavorare assieme e contribuire a creare una città smart e connessa".L’innovazione riveste un ruolo centrale per Huawei, che dedica il 45% dei suoi 170mila dipendenti alle attività di ricerca e sviluppo: nel 2016 l’azienda ha investito 11 miliardi di dollari nel settore, oltre il 14% proprio fatturato globale.