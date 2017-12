MILANO: SALE SU ALBERO IN CENTRALE PER STACCARE LA CROCE, INDAGATO A PIEDE LIBERO

23 dicembre 2017- 18:19

Milano, 23 dic. (AdnKronos) - Un 21enne originario del Gambia è stato identificato e indagato in stato di liberà dalla polizia di Milano per danneggiamento aggravato. Ieri, ha tentato di staccare la croce dall'albero di Natale luminoso di Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Il ragazzo, che non è riuscito a spiegare il motivo del gesto, è stato notato da un agente del reparto mobile che ha chiesto l'intervento dei colleghi della centrale intorno alle 19.