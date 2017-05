MILANO: SALVINI, FINALMENTE UN BLITZ PER FARE PULIZIA IN STAZIONE CENTRALE

2 maggio 2017- 16:47

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Finalmente un blitz per fare un po' di pulizia in quello che è un quarto o quinto mondo". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in Stazione Centrale a Milano in occasione del controllo straordinario delle forze dell'ordine su centinaia di migranti in piazzale Duca d'Aosta. "Dopo tante denunce di cittadini, commercianti, tassisti e della Lega Nord, chissà se è a volta buona".Salvini, che si è presentato in Stazione Centrale a operazione ancora in corso per fare una diretta Facebook, ha ringraziato "Dio, il questore, il prefetto, la polizia e i carabinieri. Una bella pulizia, di questa gente non c'è bisogno. Spacciatori e delinquenti sul primo barcone e a casa, speriamo che non ci sia un giudice che li fa uscire dopo un quarto d'ora".